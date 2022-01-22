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    Kim Min-Jae için Porto'nun ilgisi var

    Fenerbahçe ve Porto arasında Kim Min-jae için pazarlıklar başladı. Portekiz ekibi, Kim Min-Jae'nin 20 milyon euroluk bonservisi indirmeye çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2022 - 11:28
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    Kim Min-Jae için Porto'nun ilgisi var

    Bu sezon sergilediği futbolla beğeni toplayan Kim Min Jae, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

    Fenerbahçe'ye transferi öncesinde de devrede olan Porto, bu kez pazarlık masasına oturdu.

    Kore basınındaki haberlere göre; Portekiz temsilcisi, 25 yaşındaki savunmacı için istenen 20 milyon euroluk bonservisi aşağıya çekmeye çalışıyor.

    Savunma hattındaki sakatlıklar sebebiyle sıkıntı yaşayan Porto, Kim ile birlikte bu sorunu çözmeyi planlıyor.

    Kim Min-Jae için Porto nun ilgisi var #1

    15 MİLYONA DÜŞEBİLİR

    Fenerbahçe yönetimi ise Kim'den son derece memnun ve onu düşük bir bedelle göndermeye asla sıcak bakmıyor.

    Ancak Kore basınına göre; 20 milyon euroluk bonservis, 15 milyon euro seviyelerine gelebilir.

    Ekonomik sıkıntıları bulunan sarı-lacivertlilerin, 15 milyon euroya da razı olabileceği belirtildi.

    Kim Min-Jae için Porto nun ilgisi var #2

    BELİRSİZLİK MORALİNİ BOZDU

    Daha önce yine Kore basınında çıkan haberlerde yıldız futbolcunun takımdaki belirsizlikler sebebiyle mutsuz olduğu yazılmıştı.

    Kim Min-Jae için Porto nun ilgisi var #3


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