Kim Min-Jae'nin talipleri artıyor

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde ayrılarak Napoli'nin yolunu tutan ve Serie A ekibinde dikkat çeken bir performans ortaya koyan Kim Min-Jae için transfer yarışı başladı.

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, Avrupa'da gündem olmaya devam ediyor.

Beijing Guoan takımından 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 'ye Transfer olan ve Sarı-lacivertli formayla 40 maça çıkan Kim Min-Jae, yaz transfer döneminde kariyer planları doğrultusunda ayrılık kararı almıştı.

İsmi Rennes ile de geçen Güney Koreli stoper, tercihini Napoli'den yana kullanmış ve Fenerbahçe'ye 18 milyon euro kazandırarak Serie A ekibinin yolunu tutmuştu.

Napoli'de parlıyor

Napoli'de bugüne kadar 6'sı Şampiyonlar Ligi, 12'si Serie A olmak üzere toplam 18 maçta görev yaptı. Serie A'da iki golü bulunan Güney Koreli stoper, hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligdeki performansıyla takımın değişilmez isimlerinden biri oldu.

Ayrıca Kim, İtalyan Futbolcular Birliği tarafından Serie A'da ayın oyuncusu seçildi.

İngiltere'den talipleri var

Kısa süre içerisinde adını Avrupa'da duyuran Kim Min Jae için savunmada uzun süredir sorunlar yaşayan Manchester United'ın devrede olduğu daha önce duyurulmuştu.

İngiliz basınındaki yeni haberlere göre; Tottenham da Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haberde; Kim'in vatandaşı Heung-min Son'un da bu transferde aracı olabileceği vurgulandı. Ayrıca PSG'nin de 25 yaşındaki stoperi izlediği belirtildi.