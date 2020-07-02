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Kiralanan futbolcular geri dönüyor
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da beklentileri karşılayamadıkları için başka takımlara kiralanan futbolcular, geri dönmeye hazırlanıyor.
- Haber Merkezi
- 02.07.2020 - 16:49
Geçtiğimiz sezonlarda alınan ancak vasatı aşamayan isimler, sezon başında çeşitli takımlara kiralık olarak gönderilmişti.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yolladığı futbolcular, geri dönmeye hazırlanıyor.
Zulte Waregem'de 7 gol 10 asistle oynayan Larin dışındaki futbolcuların hemen hemen hepsi, gittikleri takımlarda doğru düzgün forma şansı bile bulamadılar.
İşte o futbolcular:
FENERBAHÇE
Zanka
Frey
Barış Alıcı
BEŞİKTAŞ
Mirin
Larin
Oğuzhan
Hasic
GALATASARAY
Babel
Diagne
Ozornwafor
Emre Taşdemir
İsmail Çipe
TRABZONSPOR
Edgar Ie
Nemanja Andusic