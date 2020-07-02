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    Kiralanan futbolcular geri dönüyor

    Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da beklentileri karşılayamadıkları için başka takımlara kiralanan futbolcular, geri dönmeye hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2020 - 16:49
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    Kiralanan futbolcular geri dönüyor #1

    Geçtiğimiz sezonlarda alınan ancak vasatı aşamayan isimler, sezon başında çeşitli takımlara kiralık olarak gönderilmişti.

    Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yolladığı futbolcular, geri dönmeye hazırlanıyor.

    Zulte Waregem'de 7 gol 10 asistle oynayan Larin dışındaki futbolcuların hemen hemen hepsi, gittikleri takımlarda doğru düzgün forma şansı bile bulamadılar.

    İşte o futbolcular:

    FENERBAHÇE

    Zanka
    Frey
    Barış Alıcı

    BEŞİKTAŞ

    Mirin
    Larin
    Oğuzhan
    Hasic

    GALATASARAY

    Babel
    Diagne
    Ozornwafor
    Emre Taşdemir
    İsmail Çipe

    TRABZONSPOR

    Edgar Ie
    Nemanja Andusic

     

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