Kocaelispor, Habib Ali Keita'nın transferi için anlaşmaya vardı

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Malili orta saha oyuncusu Habib Ali Keita'nın transferi için kulübü Clermont Foot 63 ile anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Kocaelispor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Kutsal renklere hoş geldin Keita. Futbolcu Habib Ali Keita'nın satın alma opsiyonu kulübümüze ait olmak üzere kulübümüze geçici transferi konusunda Fransa Futbol Federasyonu'na tescilli Clermont Foot 63 kulübüyle anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transfer sözleşmesi imzalanmıştır.