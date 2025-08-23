Abone ol: Google News

Kocaelispor, Oleksandr Syrota'yı kiraladı

Kocaelispor, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den 25 yaşındaki Oleksandr Syrota'yı kiraladığını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 23.08.2025 18:06
Kocaelispor, Oleksandr Syrota'yı kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Ukraynalı defans oyuncusu Oleksandr Syrota'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Büyük camiamıza hoş geldin Syrota. Futbolcu Oleksandr Syrota'nın kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Dinamo Kiev ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır."

GEÇEN SEZONU DA KİRALIK GEÇİRDİ

25 yaşındaki defans oyuncusu, geçen sezon kiralık olarak Maccabi Haifa'da forma giymişti.

Eshspor Haberleri