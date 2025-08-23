Kocaelispor, Oleksandr Syrota'yı kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Ukraynalı defans oyuncusu Oleksandr Syrota'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Büyük camiamıza hoş geldin Syrota. Futbolcu Oleksandr Syrota'nın kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Dinamo Kiev ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır."