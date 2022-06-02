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    Konyaspor'dan çifte transfer

    Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel'i kadrosuna kattı.
    • 02.06.2022 - 10:03
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    Konyaspor'dan çifte transfer

    Süper Lig'i 3. sırada bitiren Konyaspor, transfer çalışmalarına başladı. Yeşil-beyazlı ekip, 2 oyuncu ile sözleşme imzaladı.

    Konyaspor'dan yapılan açıklamaya göre Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

    İmza töreni düzenlendi

    Açıklamada, sağ bek Ahmet Oğuz'un Gençlerbirliği alt yapısında yetiştiği, Süper Lig'de Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Sivasspor formaları giydiği kaydedildi.

    Sağ bek Cebrail Karayel'in ise Ankaragücü ve Altay formaları giydiği belirtildi.

    Konyaspor dan çifte transfer #1

    Konyaspor dan çifte transfer #2

    Konyaspor dan çifte transfer #3


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