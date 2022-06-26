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    Kounde adım adım Barcelona'ya

    Sevilla'nın Fransız stoperi Jules Kounde, Barcelona'ya transfer olmaya çok yakın.
    • 26.06.2022 - 09:32
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    Kounde adım adım Barcelona'ya

    Sevilla'daki performansı ile devleri peşine takan Fransız stoper Jules Kounde'nin yeni adresi Barcelona olmak üzere.

    Sport'ta yer alan habere göre Sevilla, Barcelona'dan 65 milyon euro bonservis istedi ve Barça, bu konuda pazarlık masasında yer alıyor.

    Sevilla'da 95 maça çıktı

    2019'da 25 milyon euro karşılığında Bordeaux'dan Sevilla'ya gelen Kounde, La Liga ekibinde 95 maça çıktı.

    Kounde adım adım Barcelona ya #1


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