Kurzawa, 4 yıl daha PSG'de

Paris Saint-Germain forması giyen Layvin Kurzawa'nın sözleşmesi 4 yıl uzatıldı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain (PSG), savunma oyuncusu Layvin Kurzawa ile sözleşme yeniledi.

Fransız temsilcisinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık yeni mukavele imzalandığı kaydedildi.

PSG'DE 14 KUPA KAZANDI

2015 yılında Monaco'dan transfer edilen Kurzawa, PSG kariyerinde 4'ü lig olmak üzere 14 kez kupa sevinci yaşadı.

Fransız oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 23 kez forma giyerken, 1 de gol attı.