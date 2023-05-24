Kylian Mbappe, PSG ile uzatma maddesini kullanmayacak Kylian Mbappe'nin, sözleşmesinde yer alan tek taraflı kontrat uzatma maddesini kullanmayacağı belirtildi.

Geçtiğimiz yıl PSG ile biten sözleşmesini astronomik maaşı teklifi sayesinde yenileyen Kylian Mbappe'nin, sözleşme uzatma hakkını kullanmayacağı belirtildi.

Fransız basını, Kylian Mbappe'nin mevcut sözleşmesinde bulunan 2025 yılına kadar sözleşme uzatma maddesini kullanmayarak takımdan ayrılacağını yazdı.

Haberde; Mbappe'nin, 2024'te bitecek kontratını 31 Temmuz'a kadar 1 yıl daha uzatma hakkı olmasına rağmen bu düşünceden uzak olduğu ifade edildi.

41 maçta 40 gol 9 asist

2021 yılında Real Madrid'le anlaşmasına rağmen araya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da girmesiyle takımda kalan Mbappe, yıllık bonus ve özel maddeler hariç 72 milyon euroluk garanti maaşıyla dudak uçuklatan bir kontrata PSG ile devam demişti.

24 yaşındaki süper yıldız, bu sezon üç kulvarda PSG ile çıktığı 41 maçta 40 gol 9 asistle dudak uçuklatmaya devam ediyor.