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    Lampard'dan Beşiktaş - Dele Alli açıklaması

    Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Dele Alli'yle ilgili Frank Lampard, "Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferi çok ilerledi" ifadelerini kullandı.
    • 24.08.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 10:00
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    Lampard'dan Beşiktaş - Dele Alli açıklaması

    Yeni sezonda kadrosuna yıldız bir isim katmak isteyen Beşiktaş, Everton'da forma giyen Dele Alli'yle anlaşmaya vardı.

    Everton menajeri Frank Lampard, Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferinin tamamlanmak üzere olması nedeniyle kadrosunda olmadığını doğruladı.

    Lampard dan Beşiktaş - Dele Alli açıklaması #1

    "Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferi çok ilerledi"

    Lampard, Carabao Cup'ta oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Fletwood karşılaşması öncesinde Beşiktaş'a transferi an meselesi olan Dele Alli'yle ilgili konuştu. İngiliz menajer açıklamasında, "Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferi çok ilerledi. Henüz tamamlanmadı ancak anlaşma çok ileri düzeyde." sözlerini kullandı.

    İngiliz basınından gelen haberlerde ise Dele Alli'nin Türkiye'ye gelişini geciktiren vergi konusunun da çözüldüğünü ve İngiliz yıldızın gelişinin saatlere kaldığı ifade edildi.

    Lampard dan Beşiktaş - Dele Alli açıklaması #2

    Opsiyonlu kiralanacak

    Beşiktaş'ın yıllık 2.3 milyon euro teklif ettiği Dele Alli'nin Beşiktaş'a 1 yıllığına kiralanacağı, ocak ayında transfer opsiyonu kullanılmak istenirse 6 milyon euro, sezon sonunda kullanılmak istenirse ise 8 milyon euroya bonservisinin alınabileceği ifade ediliyor.

    Geçen yılın ocak ayında Tottenham'dan Everton'a bedelsiz transfer olan 26 yaşındaki oyuncu Premier Lig'de bu sezon 2 maçta 38 dakika forma giydi.

    Lampard dan Beşiktaş - Dele Alli açıklaması #3


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