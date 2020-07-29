Lazio, Bakasetas'a talip oldu

Alanyaspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'a 3 büyüklerin ardından son olarak İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio talip oldu.

Alanyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, Süper Lig'de takımların gözdesi olurken, İtalya'da da yakından izleniyor. Yunan yıldızı radarına alan takım ise Lazio...

Çizme basınında yer alan habere göre; Lazio'nun Sportif Direktörü Igli Tare'nin, Yunan orta saha oyuncusunun transferi için Alanyaspor ile girişimlerde bulunacağı, bu transfer için istekli olduğu kaydedildi.





4-5 MİLYON EURO İSTENECEK

Bakasetas'ın bonservisine 700 bin euro ödeyen Alanyaspor'un bu transfer için 4-5 milyon euro talep etmesi bekleniyor.

Turuncu-yeşilliler Merih Demiral'dan 8 milyon euro ve Emre Akbaba'nın bonservisinden de 4 milyon euro alarak önemli rakamları kasasına koymuştu.

Bakasetas'ın menajeri Eros Dimitriadis de konu hakkında yaptığı açıklamada, "İtalya'dan iki takım istiyor, Avrupa'dan da talipleri var ancak son maça kadar transfer konusunu düşünmüyor. Serie A'yı sevdiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.





"İSTEDİĞİMİZ RAKAMLAR GELİRSE SATARIZ"

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise, "İstediğimiz rakamlar olursa tabii ki her futbolcuyu satabiliriz. 'Bakasetas gibi 2-3 oyuncumuza teklif gelir.' diye düşünüyoruz. Kupa maçını bir atlatalım, kupa maçından önce transfer konuşmak doğru değil." yorumunda bulunmuştu.

27 yaşındaki Anastasios Bakasetas bu sezon Alanyaspor'da 42 maçta 14 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

