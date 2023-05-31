Lazio'nun hedefinde Kerem Aktürkoğlu var İtalya Serie A ekibi Lazio, Galatasaray ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için masaya oturdu.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup ederek 23. şampiyonluğunu resmen ilan eden Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

İtalya Serie A'da başarılı bir sezon geçiren Lazio'nun 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği yazıldı.

İlk teklif kabul edilmedi

Corriere dello Sport'ta Marco Ercole imzasıyla çıkan habere göre; Lazio, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 15 milyon euro önerdi ancak olumsuz bir yanıt aldı. Galatasaray, istediği rakamı da Lazio'ya iletti.

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için Lazio'dan 20 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satışından yüzde 20 pay talep etti. Lazio, bu teklif üzerine masadan çekilmedi ve pazarlıkları sürdürme kararı aldı.

Sarri, Kerem'i istiyor

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin sol kanat için uzun bir transfer listesi yaptığı ve istediği oyuncu profiline en uygun ismin Kerem Aktürkoğlu olduğunu yönetime ilettiği kaydedildi.

Sarri'nin listesinde Kerem dışında Sevilla'dan Bryan Gil, Bologna'dan Riccardo Orsolini ve Empoli'den Tommaso Baldanzi olduğu ifade edildi.

Bu sezon kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla 37 karşılaşmaya çıktı. Kerem bu maçlarda 10 gol ve 13 asistle oynadı.