Lille, Mustafa Kapı'yı istiyor

Takımında 3 Türk bulunduran Fransız takımı Lille'in, Galatasaray'dan şubat ayında ayrılan Mustafa Kapı ile görüştüğü öğrenildi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Burak Yılmaz'ın ardından Galatasaray ile yollarını ayıran Mustafa Kapı ile de temasa geçti.

Burak Yılmaz ile 2 yıllık bir anlaşma yapan Fransız takımı, 17 yaşındaki orta saha ile de görüşmelerini sürdürüyor. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Kapı'nın, transfere çok sıcak baktığı öğrenildi.

TÜRK FUTBOLCULARA YATIRIM

Kadrosunda Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı bulunduran Lille takımı, Türk futbolculara yatırımını sürdürüyor. Geleceğin yıldızları arasında gösterilen Mustafa Kapı'yı kadrosunda düşünen Ligue 1 ekibinin, kısa süre içerisinde bu isimle anlaşacağı belirtildi.

AYNI MENAJERLİK ŞİRKETİ DİKKAT ÇEKİYOR

Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'nın aynı menajerlik şirketinde olması da transferin gerçekleşme ihtimalini arttırıyor. Golcünün, Lille'e transfer olmasında önemli rol oynayan bu şirket, genç orta sahanın transferinde de bu ilişkileri kullanıyor.

GALATASARAY İLE ANLAŞAMADI

Bilindiği üzere Galatasaray, geçtiğimiz şubat ayında yaptığı açıklamayla Mustafa Kapı ile sözleşme imzalanamadığını bildirmişti.