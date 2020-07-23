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    Lille teknik direktörü: Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz

    Lille teknik direktörü: Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz

    Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz'ın Fransız takımı Lille ile teması onaylandı. Teknik direktör Galtier, 35 yaşındaki forvet ile ilgilendiklerini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2020 - 13:51
    • Güncelleme : 23.07.2020 - 13:51
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    Lille teknik direktörü: Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz

    Beşiktaş ile sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan Burak Yılmaz için Lille cephesinden de açıklama geldi.

    "BURAK YILMAZ'DAN ETKİLENDİM"

    Tecrübeli forvetin transferiyle ilgili sorulan soruya cevap veren Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, "Evet, Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz. Gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Aynı Jose Fonte gibi. O da benzer yaşlarda geldi ve etkili oldu. Transferi Sportif Direktör Luis Campos önerdi. Ben de etkilendim." dedi.

    Lille teknik direktörü: Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz #1

    "BURAK GELSE BİLE TRANSFERLERİMİZ OLACAK"

    Gündeminde Burak Yılmaz dışında Gent'ten hücum oyuncusu Jonathan David de olan Lille'in teknik patronu, "Burak Yılmaz gelirse bile forvet hattına başka takviyelerimiz de olacak." diyerek sözlerini sürdürdü.

    20 GOLE DOĞRUDAN KATKI

    Burak Yılmaz, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 25 maçta 13 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.

    Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan ayrılıyor HABERİ

    Lille teknik direktörü: Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz #2

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