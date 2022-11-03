Lincoln Henrique'ye Porto talip oldu

Lincoln Henrique'ye Porto talip oldu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique'ye, Portekiz'in dev kulüplerinden Porto teklif yaptı.

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Lincoln Henrique, inişli çıkışlı performansıyla dikkat çekerken ülkesinden gelen teklif, başarılı ismin sezon sonunda ayrılma ihtimalini de oluşturdu.

24 yaşındaki futbolcuya, Portekiz'in köklü takımı Porto transfer teklifinde bulundu. Mavi-beyazlıların, devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmesinde teknik direktör Jorge Jesus'un büyük etkisi bulunuyor.





Jesus'un en çok şans verdiği isimlerden

Jesus'un ısrarı ile Santa Clara'dan 3.5 milyon euroya transfer edilen Lincoln, Portekizli teknik direktörün vazgeçemediği oyunculardan biri.

Normal pozisyonu forvet arkası olan Lincoln, Fenerbahçe'de joker oyuncu konumunda. Teknik direktör Jesus, onu orta sahanın solu, sol bek, 10 numara, merkez orta orta saha, sağ kanat olarak oynattı.

Fenerbahçe'de Lincoln kaleci Altay Bayındır ve Macar savunmacı Atilla Szalai'den sonra en çok forma şansı bulan 3. futbolcu. Jesus, Brezilyalı futbolcuya bütün kulvarlarda 20 karşılaşmada şans verdi.



