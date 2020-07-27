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    Lovren, Zenit'e transfer oldu

    Rus ekibi Zenit, Liverpool'un Hırvat stoperi Lovren'i 12 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2020 - 15:43
    • Güncelleme : 27.07.2020 - 15:43
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    Lovren, Zenit'e transfer oldu

    Yıllardır Liverpool forması giyen savunma oyuncusu Dejan Lovren, İngiliz ekibinden resmen ayrıldı.

    LİVERPOOL TEŞEKKÜR ETTİ

    Kulüpten yapılan açıklamada 31 yaşındaki oyuncuya teşekkür edilirken, kariyerinin kalan bölümleri için de başarı dilekleri iletildi.

    Lovren, Zenit'e transfer oldu #1

    12 MİLYON EURO

    Tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katan Rus ekibi Zenit'in, bu transfer için 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

    Lovren, Zenit'e transfer oldu #2

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