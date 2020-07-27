Lovren, Zenit'e transfer oldu

Lovren, Zenit'e transfer oldu

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Rus ekibi Zenit, Liverpool'un Hırvat stoperi Lovren'i 12 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Yıllardır Liverpool forması giyen savunma oyuncusu Dejan Lovren, İngiliz ekibinden resmen ayrıldı.

LİVERPOOL TEŞEKKÜR ETTİ

Kulüpten yapılan açıklamada 31 yaşındaki oyuncuya teşekkür edilirken, kariyerinin kalan bölümleri için de başarı dilekleri iletildi.

12 MİLYON EURO

Tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katan Rus ekibi Zenit'in, bu transfer için 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.