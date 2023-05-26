Lucas Moura ve N'Golo Kante Beşiktaş'a pahalı geldi Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündeminde Lucas Moura ve N'Golo Kante var. Ancak iki futbolcunun da yıllık ücretlerinin transferi zorlaştırdığı öğrenildi.

Beşiktaş, transfer döneminde bonservisi elinde olan oyunculara yönelmeye çalışırken, Lucas Moura da listedeki isimlerden biri.

Tottenham'dan ayrılacak olan Brezilyalı sağ kanat oyuncusu için masaya oturmaya hazırlanan Beşiktaş'ta ilk etapta yıllık ücreti problemi yaşanıyor.

Senelik 4.5 milyon euroya yakın bir rakam kazanan 30 yaşındaki futbolcunun, bu ücretten geri adım atmayacağı öne sürüldü.

18 maçın 3'ü ilk 11'de

Lucas Moura, bu sezon Tottenham formasıyla bu sezon şu ana kadar 18 resmi maça çıktı ve bunların 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 389 dakika süre alan Brezilyalı yıldız, skora etki edemedi.

Kante dudak uçuklattı

Öte yandan Chelsea'den ayrılacak olan Fransız orta sahanın kazancı senelik 20 milyon euro civarında. Sezon sonunda serbest kalacak 32 yaşındaki oyuncu için PSG'nin 10 milyon euroluk bir teklif sunduğu iddia edilirken, diğer tekliflerin ise 6 ila 7 milyon euro civarında olduğu belirtildi.

Bu rakamları duyan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları da transferden çekildi.

N'Golo Kante bu sezon yaşadığı sakatlıklarla çok fazla maç kaçırdı. Bu sezon yalnızca 9 maça çıkabilen Kante 1 asistlik katkı sağladı.