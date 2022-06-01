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    Luis Campos Paris Saint-Germain'e imza atıyor

    Galatasaray'da ayrılan Luis Campos, Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain'e katılıyor.
    • 01.06.2022 - 09:24
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    Luis Campos Paris Saint-Germain'e imza atıyor

    Luis Campos, Paris Saint-Germain ile anlaşmayı tamamlamaya hazırlanıyor.

    Fransa basınında yer alan haberlere göre, Campos ve Nasser Al Khelaifi Doha'da görüştü.

    Transfer ve harcamaların ele alındığı toplantı olumlu geçerken, sözleşmenin bu hafta açıklanması bekleniyor.

    3 yıllık sözleşme imzalayacaklar

    PSG, Luis Campos ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

    Portekizli spor adamı, görevine devam etmek için gereken koşulların oluşmadığını ve Galatasaray ile sözleşme imzalamayacağını bildirmişti.

    Luis Campos Paris Saint-Germain e imza atıyor #1


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