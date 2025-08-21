Luis Perez resmen Gaziantep FK'da

Transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, sağ bek mevkiine önemli bir takviye yaptı.

Gaziantep ekibi, son olarak İspanya ekiplerinden Real Valladolid forması giyen 30 yaşındaki futbolcu Luis Perez ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Yeni transfer Luis Perez, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini kırmızı-siyahlı kulübe bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

"ARMAMIZ ALTINDA ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Transferle ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: