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    Lyon'da Laurent Blanc göreve geldi

    Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Peter Bosz ile yollarını ayıran Lyon, Laurent Blanc'i göreve getirdi.
    • 10.10.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 12:33
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    Lyon'da Laurent Blanc göreve geldi

    Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da, teknik direktör değişikliği resmen açıklandı.
    Sezona Hollandalı teknik adam Peter Bosz ile başlayan Lyon, ilk 5 haftada 13 puan toplayarak sezona iyi bir başlangıç yaptı ancak son 5 maçta ise yalnızca 1 puan çıkarabildi.

    Sözleşme 2024' kadar

    Kötü sonuçların ardından Hollandalı çalıştırıcı ile yollar ayrılırken Laurent Blanc göreve getirildi. Lyon, Fransız teknik direktör 2024 yazına kadar sözleşme imzaladı.

    Laurent Blanc, son olarak Katar ekiplerinden Al Rayyan'ı çalıştırıyordu. 56 yaşındaki çalıştırıcı, geçmişte PSG, Bordeaux ve Fransa Milli Takımında da görev yaptı.


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