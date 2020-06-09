Maciej Rybus'un menajeri: İstanbul kulübüyle anlaştık

Adı Fenerbahçe ile anılan Polonyalı sol bek Maciej Rybus'un menajeri, takım adı vermeyerek bir İstanbul kulübüyle anlaştıklarını söyledi.

Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme yenilemesi beklenmeyen ve sol bek transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki Polonyalı Maciej Rybus hakkında, menajeri Mariusz Piekarski'den önemli açıklamalar geldi.

"HER KONUDA ANLAŞTIK"

Rus basınına konuşan Piekarski, Lokomotiv Moskova'nın Rybus'a sözleşme uzatma teklif yapmadığını ve 30 yaşındaki sol bek için bir İstanbul kulübüyle anlaştıklarını söyleyerek, "Lokomotiv Moskova'dan hiç kimse, sözleşme uzatma konusunda ne benimle ne de Maciej ile iletişime geçti. Bir İstanbul takımıyla her konuda anlaştık. Tabii ki Maciej'in sağlık kontrollerinden geçmesi gerekecek. Koronavirüs nedeniyle bunlar ertelenmişti." dedi.