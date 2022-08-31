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    Mame Diouf, Konya'ya imzayı attı

    Hatayspor ile sözleşmesi sona eren Mame Diouf, Konyaspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
    • 31.08.2022 - 12:49
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 13:14
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    Mame Diouf, Konya'ya imzayı attı

    Konyaspor, forvet oyuncusu Mame Diouf ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yönetici Hakan Faydasıçok katıldı.

    Kariyerinde daha önce Manchester United, Stoke, Hannover, Blackburn ve Molde takımlarında forma giyen Diouf, son olarak Süper Lig'de Hatayspor'da oynadı.

    75 maçta 31 gol 8 asist

    Bonservis bedeli ödenmeden yeşil-beyazlılara transfer olan Diouf, 2 sezon geçirdiği Akdeniz ekibi ile çıktığı 75 maçta 31 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

    34 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda 99 numaralı formayı terletecek.

    Mame Diouf, Konya ya imzayı attı #1


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