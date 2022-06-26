Manchester City'den Kalvin Phillips için 45 milyon Sterlin

Manchester City'den Kalvin Phillips için 45 milyon Sterlin

İngiltere Premier Ligi şampiyonu Manchester City'de, üçüncü transferi yaptı. Maviler, Leed United'ın orta saha oyuncusu Kalvin Philips'i kadrosuna kattı.

İngiltere'de geçen sezon Liverpool'la şampiyonluk için müthiş bir çekişmeye giren ve mutlu sona ulaşan Manchester City, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Maviler, üçüncü transfer için Leeds United ile anlaştı.

Julian Alvarez ve Erling Haaland'ı renklerine bağlayan City, Leeds United'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Kalvin Philips için de kulübüyle anlaştı.

Pep Guardiola'nın orta sahadaki defansif orta saha oyuncusu Rodri'ye destek mahiyetindeki Kalvin Philips için City'nin kasasından 3 milyon bonus'la birlikte toplam 45 milyon Sterlin çıkacak.

Marcelo Bielsa'nın Leeds United'ında kilit isimlerinden biri olan Philips, İngiltere Milli Takımı'nda da Declan Rice ile birlikte yeteneğini göstermişti.

Anlaşmadan bağımsız olarak City'nin altyapısından Darko Gyabi ise 5 milyon Sterlin bonservis bedeliyle Leeds United yolunu tuttu.

Henüz transfer yapmayan takımlar

İngiltere Premier Ligi'nde bu yaz henüz transfer yapmayan takımlar: