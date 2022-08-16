Manchester City'den sezonun dördüncü transferi

İngiltere Premier Ligi'nin son şampiyonu Manchester City, İspanyol defans oyuncusu Sergio Gomez'in transferini resmen açıkladı.

Manchester City, Anderlecht'ten Sergio Gomez'i renklerine kattı. İspanya 21 yaş altı takımının da formasını giyen defans oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Barcelona alt yapısında yetişen ve City'nin eski kaptanı Vincent Kompany'nin çalıştırdığı Belçika ekibine transfer olan Gomez için İngiliz ekibi, bonuslarla birlikte 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

City'nin 4. transferi

Genç sol bek transferiyle ilgili konuşurken, "Bu kulübün bir parçası olmak bir rüyanın gerçekleşmesi demek" ifadesini kullandı.Manchester City'ye sözleşme imzalayan Gomez, İngiliz ekibinin yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı dördüncü isim oldu.

City daha önce, Erling Haaland, Kalvin Phillips ve Stefan Ortega'yla da sözleşme imzalamıştı. İspanyol oyuncu, bu yazın başında Arsenal'e transfer olan Ukraynalı Oleksandr Zinchenko'dan boşalan 21 numaralı formayı giyecek.