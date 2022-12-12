ManU, Ronaldo'yu yedek bırakan Gonçalo Ramos'u transfer ediyor

Manchester United'ın forvet transferi için takımdan ayrılan Cristiano Ronaldo yerine Portekiz Milli Takımı'nın genç ismi Gonçalo Ramos'u transfer etmek istediği iddia edildi.

Manchester United, Dünya Kupası sürerken Cristiano Ronaldo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

Süper yıldız bu sezon süre almakta zorlanıyordu ve teknik direktör ten Hag tarafından tercih edilmiyordu.

Ronaldo'nun kısa süre önce gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajda kulüp hakkındaki açıklamaları köprüleri yakan son hamle olmuştu.

İngiliz basını ManU'nun Ramos'u istediğini yazdı

Telegraph'ın haberine göre; Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun yerine milli takımdan arkadaşı Gonçalo Ramos'u transfer etmek istiyor.

Serbest kalma bedeli 120 milyon euro

Benfica'yla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ramos'un serbest kalma bedeli 120 milyon euro olarak belirlenmişti.

Ronaldo yerine ilk 11 başlamıştı

Gonçalo Ramos, Portekiz'in son iki Dünya Kupası maçında Ronaldo'nun yerine ilk 11'de başlatılmıştı. Genç forvet bu maçlarda 3 gol ve 1 asist kaydetti.