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    Marcao'nun performansı Nelsson'a referans oldu

    Marcao'nun performansı Nelsson'a referans oldu

    Marcao'nun Şampiyonlar Ligi’ndeki performansı hocası Jorge Sampaoli’den tam not aldı. Sportif direktör Monchi’yi de Victor Nelsson için yeniden harekete geçirdi
    • 13.10.2022 - 14:00
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 14:11
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    Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun Şampiyonlar Ligi’ndeki performansı hocası Jorge Sampaoli’den tam not aldı. Sportif direktör Monchi’yi de Victor Nelsson için yeniden harekete geçirdi.

    Sevilla'nın 15 milyon euroya Galatasaray'dan transfer ettiği Marcao, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund karşısında gösterdiği performansla Matadorlar'ı mest etti.

    Marcao nun performansı Nelsson a referans oldu #1

    Sahanın en iyilerinden oldu

    Defansta problem yaşayan İspanyol ekibine ilaç gibi gelen Brezilyalı stoper, sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen ikili mücadelelerde rakiplere geçit vermedi ve 7.3 reyting alarak sahanın en iyi performans gösteren 2. oyuncusu oldu.

    Sevilla Sportif Direktörü Monchi, sezon başında Marcao'dan sonra Danimarkalı savunmacı Nelsson'u da istemiş ancak Galatasaray'ı ikna edememişti.

    Marcao nun performansı Nelsson a referans oldu #2

    Ocak ayında yeniden isteyecekler

    Hem Nelsson'un yükselen grafiği hem de Sevilla'da Marcao'nun performansı Monchi'yi harekete geçirdi.

    Tecrübeli sportif direktörün, ocak ayında Cimbom'un kapısını tekrar çalacağı belirtildi.

    Marcao nun performansı Nelsson a referans oldu #3


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