Marcao'nun performansı Nelsson'a referans oldu

Marcao'nun Şampiyonlar Ligi’ndeki performansı hocası Jorge Sampaoli’den tam not aldı. Sportif direktör Monchi’yi de Victor Nelsson için yeniden harekete geçirdi

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun Şampiyonlar Ligi’ndeki performansı hocası Jorge Sampaoli’den tam not aldı. Sportif direktör Monchi’yi de Victor Nelsson için yeniden harekete geçirdi.

Sevilla'nın 15 milyon euroya Galatasaray'dan transfer ettiği Marcao, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund karşısında gösterdiği performansla Matadorlar'ı mest etti.

Sahanın en iyilerinden oldu

Defansta problem yaşayan İspanyol ekibine ilaç gibi gelen Brezilyalı stoper, sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen ikili mücadelelerde rakiplere geçit vermedi ve 7.3 reyting alarak sahanın en iyi performans gösteren 2. oyuncusu oldu.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, sezon başında Marcao'dan sonra Danimarkalı savunmacı Nelsson'u da istemiş ancak Galatasaray'ı ikna edememişti.

Ocak ayında yeniden isteyecekler

Hem Nelsson'un yükselen grafiği hem de Sevilla'da Marcao'nun performansı Monchi'yi harekete geçirdi.

Tecrübeli sportif direktörün, ocak ayında Cimbom'un kapısını tekrar çalacağı belirtildi.