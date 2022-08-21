Marcel Tisserand, El Ittifak'a transfer oldu

Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın El Ittifak kulübüne transfer olduğunu açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere yoluna iki kulvarda devam eden Fenerbahçe'de bir yandan da kadro planlaması üzerine çalışmalar sürüyor. Kadrosunda yabancı oyuncuların çokluğu sebebiyle problem yaşayan sarı-lacivertliler'de tüm gözler takım ile yollarını ayıracak oyunculara çevrilmiş durumda.

Sarı-lacivertliler ilk olarak Marcel Tisserand ile yollarını ayırdığını açıkladı. Suudi Arabistan'ın El Ittifak kulübüne giden oyuncu 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

"Tisserand'a emekleri için teşekkür ediyoruz"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Marcel Tisserand’ın transferi için Suudi Arabistan Ligi’nin Ettifaq FC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Marcel Tisserand’a bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.





Fenerbahçe'de istenileni veremedi

Fenerbahçe'ye 2020 yaz döneminde transfer olan Tisserand, şu ana kadar sarı-lacivertli forma ile 54 maçta sahaya çıktı ve 1 gol 1 asist ile oynadı.

Futbol kariyerine Monaco altyapısında başlayan Tisserand, sırasıyla Lens, Toulouse, Ingolstadt, Wolfsburg ve son olarak ülkemizde Fenerbahçe formalarını giydi. Milli Takımı'nın da kaptanlığını üstlenen tecrübeli futbolcu 36 kez de Demokratik Kongo formasını giydi.