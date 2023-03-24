Marek Hamsik: İtalya'dan gelen teklifi reddettim Marek Hamsik, Slovak basınına konuştu. Deneyimli futbolcu yaptığı açıklamada bir itirafta bulundu.

Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik, Slovakya'da düzenlenen yılın futbolcusu oylamasında üçüncü oldu.

"Futbolu bırakacak mıyım bilmiyorum"

Daha önce sekiz kez bu ödülü kazanan 35 yaşındaki oyuncu, tören sonrasında ise yaptığı açıklamada, bir itirafta da bulundu.