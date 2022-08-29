Mario Balotelli, özel uçakla Adana'dan ayrıldı

Adana Demirspor’un yıldız futbolcusu Mario Balotelli’nin özel bir uçakla Adana’dan ayrıldığı öne sürüldü.

Adana Demirspor'dan ayrılmak isteyen ve son olarak da Ümraniyespor maçının ardından Vincenzo Montella ile yaşadığı olayla gündeme gelen İtalyan golcü Mario Balotelli'nin, kız arkadaşıyla birlikte Adana’dan ayrıldığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Mario Balotelli’nin, Adana Havalimanı’ndan özel bir uçağa bindiği görüldü. 32 yaşındaki oyuncu ve Adana Demirspor’un sosyal medya hesaplarından ise konuyla ilgili herhangi bir duyuru yapılmadı.





"Kim almak isterse 4 milyon euro verir"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Balotelli'nin takımdan ayrılmak istediğini ve İtalyan futbolcuyu transfer etmek isteyen takımların 4 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeleri gerektiğini açıklamıştı. Sancak, "Balotelli'nin buradan gitme arzusu var, kim almak isterse 4 milyon euro verir. Transfer sezonu döneminde bir yere gitmezse buraya da emek verecek ve devam edecek. Transfer olup gitmezse de burada görevini yapacak. Bana ulaşan yok ama menajerleri ile görüşmeler var. Bir iki güne kadar ya gidecek ya da kalacak. Gitme ihtimaline karşı Artem Dzyuba'yı aldık. Hatta giderse 1 santrfor daha alacağız. Sonuçta bu kadro Balotelli ile de oynar, Balotelli'siz de oynar. Benim olduğum yerde problem olmaz." ifadelerini kullanmıştı.



