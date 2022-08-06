Mario Balotelli, Sion ile anlaşmak üzere

Mario Balotelli, Sion ile anlaşmak üzere

İtalyan futbolcu Mario Balotelli'nin İsviçre ekibi Sion'la anlaşmaya vardığı iddia edildi. 31 yaşındaki oyuncunun transferine dair Sion kulüp başkanı da açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli konusunda bir transfer gelişmesi yaşandı.

31 yaşındaki forvetin, İsviçre’nin Sion ekibiyle transfer için anlaşma sağladığı kaydedildi.

3.2 milyon euro bonservis

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Mario Balotelli uzun süredir devam eden transfer görüşmeleri sonucunda Sion'la anlaşmaya vardı. Adana Demirspor ile Sion arasında anlaşma sağlanması halinde İtalyan yıldızın resmi imzayı atacağı kaydedildi.

Adana Demirspor'un Mario Balotelli için beklediği transfer bedeli de belli oldu. Adana ekibinin bu transferden 3 milyon 200 bin euro civarında bir gelir elde etmek istediği öğrenildi. Sion'un bu bonservis bedelini daha aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.

Sion Başkanı Christian Constantin de Mario Balotelli'nin transferi hakkında demeçlerde bulundu. İsviçre kulübünün başkanı "Bu transferin gerçekleşmesi için kulüpler anlaşmalı. Eğer anlaşma olursa Balotelli transferi bize güç katacaktır." ifadelerinde bulundu.

33 maçta 19 gol 6 asist

Tecrübeli golcü Adana Demirspor'da adeta kendisini buldu. Mario Balotelli geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giydi. İtalyan oyuncu bu süreçte rakip fileleri 19 kez sarsarken takım arkadaşlarına 6 gol pası vermeyi başardı.