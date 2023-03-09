Marlon, Ankaragücü'nden ayrıldı

Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden ve teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yerine takımın başına Sedat Ağçay'ı getiren Ankaragücü'nde bir ayrılık yaşandı.
Topladığı 22 puanla 16. sırada yer alan Başkent temsilcisinde sezon başında kadroya katılan Marlon, takımdan ayrıldı.
Cruzeiro'ya transfer oldu
Ankaragücü'nde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ailevi sağlık problemleri nedeniyle ayrılmak isteğini kulübümüze ileten profesyonel futbolcumuz Marlon Rodrigues Xavier'in, Brezilya kulüplerinden Cruzeiro'ya, sonraki satışından yüzde 15 pay ödenmesi karşılığı transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."