Marlon, Ankaragücü'nden ayrıldı Süper Lig takımlarından Ankaragücü, Brezilyalı savunmacı Marlon ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden ve teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yerine takımın başına Sedat Ağçay'ı getiren Ankaragücü'nde bir ayrılık yaşandı.

Topladığı 22 puanla 16. sırada yer alan Başkent temsilcisinde sezon başında kadroya katılan Marlon, takımdan ayrıldı.

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Ankaragücü'nde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: