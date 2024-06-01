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Mauro Icardi, teklifleri bir bir reddediyor

Mauro Icardi, teklifleri bir bir reddediyor Galatasaray'da kısa sürede tarihe geçen Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulüp için birçok tekllifi geri çevirdiğini açıklamıştı. Arjantinli yıldızın son olarak Como'nun teklifini reddettiği ortaya çıktı.