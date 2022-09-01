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    Maxi Gomez, Türkiye'ye geldi

    Maxi Gomez, Türkiye'ye geldi

    Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Maxi Gomez, İstanbul'a geldi.
    • 01.09.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 14:46
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    Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminden düşmeyen Uruguaylı golcü Maxi Gomez, Trabzonspor için Türkiye'ye geldi.

    Maxi Gomez, İstanbul'a Ahmet Ağaoğlu ve menajeri Stefano Castagna ile birlikte indi.

    Uruguaylı golü, "Türkiye'de olduğum için çok mutluyum. Trabzonspor'a imza attığım için çok keyifliyim, çok mutluyum. Herkese teşekkür ederim." dedi.

    Fenerbahçe cevabı

    Ahmet Ağaoğlu ise, "Son 36 saat içerisinde sirküle oldu. Hayırlısı olsun." dedi. Fenerbahçe sorusu üzerine Ağaoğlu, "Onu ben bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum." cevabını verdi.

    Maxi Gomez, Türkiye ye geldi #1

    "Menajerinin emeği çok büyük"

    Trabzonspor'un başkanı, "İsimlerin çok dolaşmaması lazım. Biz gizlice yapıyoruz. Menajeri Stefano'nun emeği çok büyüktür." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

    Maxi Gomez, Türkiye ye geldi #2


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