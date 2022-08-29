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Başakşehir Philippe Keny'yi açıkladı
Başakşehir, son olarak Bandırmaspor'da oynayan Philippe Keny ile üç yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
- 29.08.2022 - 14:57
- Güncelleme : 29.08.2022 - 14:57
Türkiye'de transfer sezonu devam ederken kulüpler, takımlarını güçlendirmek için hamleler yapmaya devam ediyor.
Başakşehir, son olarak Bandırmaspor'da oynayan Philippe Keny ile üç yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Başakşehir'in açıklaması
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor Kulübü'nde oynayan Philippe Keny ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Senegalli oyuncuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.