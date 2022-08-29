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    Başakşehir Philippe Keny'yi açıkladı

    Başakşehir, son olarak Bandırmaspor'da oynayan Philippe Keny ile üç yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
    • 29.08.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 14:57
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    Başakşehir Philippe Keny'yi açıkladı

    Türkiye'de transfer sezonu devam ederken kulüpler, takımlarını güçlendirmek için hamleler yapmaya devam ediyor.

    Başakşehir, son olarak Bandırmaspor'da oynayan Philippe Keny ile üç yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

    Başakşehir'in açıklaması

    Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor Kulübü'nde oynayan Philippe Keny ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Senegalli oyuncuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Başakşehir Philippe Keny yi açıkladı #1


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