Mehmet Demirkol: İrfan Can'a verilen para normal

Spor yazarı Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin İrfan Can transferini değerlendirdi.

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın elinden kaptığı İrfan Can Kahveci için ödediği bonservis bedelini fazla bulanlara katılmadığını söyledi.

Demirkol'un Fanatik gazetesindeki yazısı şu şekilde:

Fenerbahçe, İrfan Can, Başakşehir’e transfer olurken de masadaydı. O zamanla şimdiki ücret arasındaki yüksek farka rağmen daha doğru zamanda Sarı-Lacivertliler’e geldiğini düşünüyorum. İrfan Can , şu anda tartışmasız 11’de oynayabilecek durumda. Şampiyon olmuş, lider oyuncu olarak Devler Ligi’nde iş yapmış, Milli bir oyuncu. Standardını koruması yeterli.

"TARTIŞMASIZ 11 OYNAYACAK KIVAMA GELDİ"

İrfan Can, Gençler’den Başakşehir’e giderken Fenerbahçe de masadaydı. Ve teklif de 2 milyon Euro civarındaydı. Doğal olarak akla ‘Neden o zaman alınmadı?’ sorusu geliyor. Aradaki büyük farka rağmen şu an transfer olmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü aradan geçen zamanda İrfan, Fenerbahçe’de tartışmasız 11 oynayacak kıvama geldi. O gün gelse kaybolabilirdi. Bugün misal Mert Hakan gelişmeli, Mesut Özil oynamayı gerçekten isteyip, oyuna da ikna olmalı.

İrfan Can ise sadece var olan standardını koymaya devam etmeli. O zaten doğru noktada. Şampiyon olmuş, lider oyuncu olarak Şampiyonlar Ligi’nde iş yapmış, yüksek stresle oynamayı öğrenmiş bir Milli oyuncu. Ve şehir değiştirmeden çok daha iddialı bir kadroya gidiyor. Mesut ve Pelkas’ın, Ozan ve Gustavo’nun performansına katkı yapacak, onlardan katkı alacak.

"ÖDENEN PARA NORMAL"

İrfan’la ilgili, ‘Nerede oynayacak?’ ya da ‘Mesut ya da Ozan var ya!’ itirazlarını da mantıklı bulmuyorum. İrfan orta sahadaki 5 pozisyonu ve hatta fazlasını da oynayabilir. Santrfor ve savunma hattı hariç her pozisyonda doğru bağlantılarla fark yaratabilir. Galatasaray’ın da onu bu kadar çok istemesinin sebebi bu ve anlaşılabilir. Fiyatı da küresel futbol gerçeklerine bakıldığında normal. 3 büyüklerin son 3 yılda kimlere 5 milyon Euro ve üstü bonservis ödediğine şöyle bir bakın.

Gelelim Erol Bulut’un ondan ne isteyeceğine! Yoğun bir fikstürde rotasyonun en az dışarı kalan üyelerinden biri olacak. Gustavo ve Ozan’la bir orta saha 3’lüsü oluşturup Mesut ve Pelkas’ın önünde bir santrforla oynayabilecekleri plan da dahil olmak üzere eli çok rahatlatacak. Ozan ya da Gustavo’nun, Pelkas ya da Mesut’un yerine de zaman zaman yer alabilir. Eldeki bu yeni kadro yapısıyla Fenerbahçe artık 3’lü de oynayabilir. 3-4-1-2’de 4’lünün temel parçalarından biri de olabilir. Yani bir tek transfer pek çok olanak doğuruyor. Son olarak şunu da söylemem lazım: 2 ay önce ‘Fenerbahçe’ye transfer lazım mı?’ sorusuna ‘Hayır, zaten elde yeterince oyuncu var. Bunları geliştirmeli’ cevabını veriyordum. Ancak Ali Koç itiraz edilemeyecek ve katkı verecek çok net isimler transfer etti. 20 transfer yapıp çoğunu istediği gibi kullanamadığı ve oyunu da tam oturtamadığı 21 haftanın sonunda lider olabilmişken bu marka isimlere itiraz edilemez.