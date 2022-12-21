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    Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, Avrupa'ya dönüyor

    37 yaşındaki file bekçisi Guillermo Ochoa, Serie A ekiplerinden Salernitana ile anlaşmaya vardı.
    • 21.12.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 16:52
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    Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, Avrupa'ya dönüyor

    Meksika Milli Takımı ile son üç Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla turnuvanın önemli simalarından biri haline gelen Guillermo Ochoa, kariyerine İtalya'da devam edecek.

    Club America ile sözleşmesi 31 Aralık itibarıyla sona erecek olan tecrübeli kaleci, Serie A takımlarından Salernitana ile el sıkıştı.

    6 aylık sözeşme imzalayacak

    İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Ochoa, ilk etapta Salernitana ile 6 aylık kontrat imzalayacak.

    Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, Avrupa ya dönüyor #1

    2019'dan bu yana Club America'nın kalesini koruyor

    Daha önce Avrupa'da Ajaccio, Malaga, Granada ve Standard Liege gibi kulüplerin kalesini koruyan Ochoa, 2019'dan bu yana ülkesinin ekiplerinden Club America'da forma giyiyordu.

    Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, Avrupa ya dönüyor #2

    134 milli maça çıktı

    Meksika'nın 2006, 2010, 2014, 2018 ve son olarak 2022 Dünya Kupası kadrosunda kendisine yer bulan Ochoa, milli formayı toplamda 134 kez giydi.

    Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, Avrupa ya dönüyor #3


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