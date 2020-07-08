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    Mensah, Beşiktaş'tan 1.1 milyon euro istedi

    Mensah, Beşiktaş'tan 1.1 milyon euro istedi

    Maç için Kayseri'ye giden siyah-beyazlı yönetim, Mensah ve Emre Demir transferleri için Kayserispor ile masaya oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 09:13
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    Mensah, Beşiktaş'tan 1.1 milyon euro istedi

    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Mensah ve Emre Demir transferleri için Kayserispor'un kapısını çaldı.

    Önceki gün maç için Kayseri'ye giden yönetici Erdal Torunoğulları'nın, sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturduğu öğrenildi.

    EMRE DEMİR İÇİN 1.5 MİLYON EURO TALEP ETTİLER

    Kayserispor'un, 16 yaşındaki genç yetenek Emre Demir için 1.5 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satışından yüzde 50 pay istediği belirtildi.

    MENSAH 1.1 MİLYON EURO İSTEDİ

    Mensah ise siyah-beyazlılardan yıllık 1.1 milyon euro maaş istiyor.

    Beşiktaş'ın Ganalı futbolcunun talebini yüksek bulduğu ancak pazarlıkların önümüzdeki günlerde de devam edeceği ifade edildi.

    Mensah, Beşiktaş'tan 1.1 milyon euro istedi #1

    Mensah, Beşiktaş'tan 1.1 milyon euro istedi #2

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