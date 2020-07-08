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Mensah, Beşiktaş'tan 1.1 milyon euro istedi
Maç için Kayseri'ye giden siyah-beyazlı yönetim, Mensah ve Emre Demir transferleri için Kayserispor ile masaya oturdu.
- Haber Merkezi
- 08.07.2020 - 09:13
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Mensah ve Emre Demir transferleri için Kayserispor'un kapısını çaldı.
Önceki gün maç için Kayseri'ye giden yönetici Erdal Torunoğulları'nın, sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturduğu öğrenildi.
EMRE DEMİR İÇİN 1.5 MİLYON EURO TALEP ETTİLER
Kayserispor'un, 16 yaşındaki genç yetenek Emre Demir için 1.5 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satışından yüzde 50 pay istediği belirtildi.
MENSAH 1.1 MİLYON EURO İSTEDİ
Mensah ise siyah-beyazlılardan yıllık 1.1 milyon euro maaş istiyor.
Beşiktaş'ın Ganalı futbolcunun talebini yüksek bulduğu ancak pazarlıkların önümüzdeki günlerde de devam edeceği ifade edildi.