Mergim Berisha, Augsburg'da kalıyor Augsburg, Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha'nın bonservisini almak istiyor.

Sezon başında Fenerbahçe'den Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha, burada gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor.

Formda bir sezon geçiren golcü oyuncunun Alman ekibinde kalacağı iddia edildi.

Satın alma opsiyonu kullanılacak

Alman basınında yer alan habere göre, kulübün, çok yüksek bir olasılıkla golcü futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanacağı belirtildi.

Augsburg'un genel müdürü Stefan Reuter, Berisha hakkında şunları söyledi:

"Hala zamanımız var ama tarih konusunda dikkatli olacağız"

4 milyon euro opsiyonu var

Mergim Berisha'yı 300 bin euro karşılığında kiralayan Alman temsilcisi, 4 milyon euro karşılığında golcü ismin bonservisini alma hakkına sahip olacak.

24 yaşındaki forvet, Augsburg ile bu sezon 18 mücadeleye çıktı. Berisha bu maçlarda 8 gol ve 4 asistle mücadele etti. Golcü isim, özellikle Bayern Münih'e karşı attığı 2 golle dikkatleri çekmişti.