Merih Demiral için Leicester City iddiası

Merih Demiral için Leicester City iddiası

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Juventus forması giyen Merih Demiral ile Leicester City ve Wolverhampton'ın ilgilendiği öne sürüldü.

Premier Lig ekibi Leicester City, Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral için harekete geçti.

Ara transfer döneminden önce milli futbolcuyla ilgilendiği bilinen Leicester, daha sonra milli futbolcunun diz sakatlığı nedeniyle transferden vazgeçmişti.

TEKLİF YAPMAYA HAZIRLANIYORLAR

İtalyan basınından gelen yeni haberlere göre Leicester City ve Wolverhampton, yaz transfer döneminde Merih için yeniden teklif yapmaya hazırlanıyor.

Ancak Juventus'un, 22 yaşındaki futbolcu için gelen tekliflerle ilgilenmediği öne sürüldü.