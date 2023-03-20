Mertens'in ardından bir bomba daha! Napoli efsanesi geliyor Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Lorenzo Insigne ile büyük transfer sürprizi yapacak.

Galatasaray'da Erden Timur tarafından fırsat transferi planlanıyor! Dries Mertens'in eski takım arkadaşı Lorenzo Insigne'yi gündemine alan Timur, oyuncunun mutsuz olmasını ve menajerler tarafından önerilmesini değerlendirmek istiyor.

31 yaşındaki İtalyan yıldız, Napoli ile maaş konusunda anlaşamamış ve beklenenden daha erken şekilde MLS'in yolunu tutmuştu. Oradaki sürecinden memnun olmayan Insigne, menajerine yeni bir çözüm bulması gerektiğini iletince, İtalyan oyuncu Türkiye'ye önerildi.

Akşam'da yer alan habere göre; sakatlığı sebebiyle şu anda forma giyemeyen ve iyileşince de tekrar Avrupa atmosferini tatmak isteyen Lorenzo'ya, Erden Timur tarafından makul bir sözleşme ve Şampiyonlar Ligi vaadi sunulacak.

Mertens faktörü

Hollandalı Mertens'in oldukça mutlu olduğu Galatasaray, Lorenzo açısından da olumlu yaklaşılan seçeneklerden bir tanesi! Eski arkadaşı aracılığı ile sürece iyimser bakan İtalyan futbolcu, önümüzdeki yaz İstanbul'a gelebilir.

Kiralama formülü

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan ve uzun soluklu bir sözleşmesi bulunan Lorenzo için ilk olarak kiralama seçeneği düşünülüyor. Ayrıca makul bir bonservis miktarı ile satın alma opsiyonunu da sözleşmeye ekletmek isteyen yönetim, İtalyan oyuncunun performansına göre nihai kararını verecek.

Avrupa'da iyi kadro isteniyor

Önümüzdeki sezon nitelikli bir kadro derinliğine sahip olacak, iddialı bir takım hedefi ile yola çıkan Erden Timur, Lorenzo Insigne'yi bu anlamda çok doğru bir hamle olarak görüyor. Ayrıca Avrupa'da başarıların tasarlandığı kritik süreçte, Lorenzo Insigne sadece başlangıç da olabilir.

Napoli forması ile toplam 434 maça çıkan Lorenzo, bu müsabakalarda 122 gol ve 95 asistlik katkı sağlamıştı.