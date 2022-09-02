Petrol
95.1
2.97%
Euro
18.2485
0.79%
Dolar
18.2205
0.13%
Altın
1.001
0.81%
Borsa
3209
2.11%
Bitcoin
372.000
1.49%
BTXN Coin
4.56
9.09%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C
    Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi

    Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi

    Fenerbahçe, Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. 28 yaşındaki santrfor İstanbul'a geldi.
    • 02.09.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 16:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi İstanbul'a geldi.

    Michy Batshuayi İstanbul'da

    Fenerbahçe, Batshuayi'nin gün içerisinde İstanbul'a geleceğini bu sözlerle duyurmuştu.

    "Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelmektedir."

    Sarı-lacivertlilerin transferi için Chelsea ile görüşmelere başladığı Batshuayi, Yönetici Selahattin Baki'yle birlikte yönetimin özel jeti ile İstanbul'a geldi.

    Belçikalı golcünün önce sağlık kontrollerinden geçmesi daha sonra ise resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

    Michy Batshuayi, İstanbul a geldi #1

    Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi İZLE


    İlginizi Çekebilir

    Yunan basını Türk İHA'larının Ege'deki üstünlüğünden rahatsı
    Dünya

    Yunan basını Türk İHA'larının Ege'deki üstünlüğünden rahatsı

    Doya Doya Moda'nın yayın saati değişti mi, kaçta başlıyor?
    Medya

    Doya Doya Moda'nın yayın saati değişti mi, kaçta başlıyor?

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir