Fenerbahçe, Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. 28 yaşındaki santrfor İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi İstanbul'a geldi.

Michy Batshuayi İstanbul'da

Fenerbahçe, Batshuayi'nin gün içerisinde İstanbul'a geleceğini bu sözlerle duyurmuştu.

"Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelmektedir."

Sarı-lacivertlilerin transferi için Chelsea ile görüşmelere başladığı Batshuayi, Yönetici Selahattin Baki'yle birlikte yönetimin özel jeti ile İstanbul'a geldi.

Belçikalı golcünün önce sağlık kontrollerinden geçmesi daha sonra ise resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi İZLE