Miguel Crespo'ya Roma talip oldu Roma, Sevilla maçında Miguel Crespo'yu takibe aldı. İtalyan basınında yer alan habere göre başkent ekibi, bir süredir Miguel Crespo'yu izliyor.

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla alkış alan Miguel Crespo, Jorge Jesus döneminde ise Arao'nun gelmesiyle düşüşe geçti.

İlk 11'de genelde Arao ile ikili olan Crespo, kendi pozisyonundan beklenenin aksine top dağıtması da istenince formdan düşmeye başladı.

Roma izliyor

Deneyimli oyuncunun Sevilla maçındaki performansını ise İtalyan devi Roma'nın izlediği öğrenildi.

Mourinho'nun vatandaşı için rapor beklediği, istenilen seviyede olması halinde takımına alınması için yönetime talepte bulunacağı kaydedildi.

Sözleşmesi gelecek sezon sonu bitiyor

Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Miguel Crespo'nun, sarı-lacivertliler ile 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.