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    Milan, Charles De Ketelaere'yi kadrosuna kattı

    Serie A ekiplerinden Milan uzun süredir transfer etmek istediği Charles De Ketelaere ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
    • 03.08.2022 - 10:16
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    Milan, Charles De Ketelaere'yi kadrosuna kattı

    21 yaşındaki Club Brugge'ün genç yeteneği Charles De Ketelaere ile uzun süredir ilgilenen Milan, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyordu.

    Genç yıldızla Leeds United ve Leicester City’nin de ilgilendiği bilinirken on numara oyuncusu De Ketelaere, İtalya’nın yolunu tuttu.

    "Mutluyum"

    Serie A ekibi, 32 milyon euro bonservis bedeli ve 3 milyon euro bonus karşılığında 21 yaşındaki Belçikalı oyuncuyu renklerine bağladı.

    İtalyan ekiple 5 yıllık sözleşme imzalayan hücum oyuncusu ilk açıklamasında; "Sıradaki adım için mutluyum. Genç bir oyuncu olarak, yurtdışında zirve seviyede oynama hırsına sahip olmalısınız. Club Brugge'deki herkese teşekkür ederim. Orası her zaman benim evim olarak kalacak." sözlerini sarf etti.

    Milan, Charles De Ketelaere yi kadrosuna kattı #1

    49 maçta 18 gol 10 asist

    De Ketelaere, geçtiğimiz sezon Club Brugge adına çıktığı 49 maçta takımına 18 gol ve 10 asistlik başarı yakaladı.


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