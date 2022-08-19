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- Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Atalanta yolunda
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Atalanta yolunda
- 19.08.2022 - 17:32
- Güncelleme : 19.08.2022 - 17:36
Adı sık sık Türk kulüpleri ile anılan Cengiz Ünder, Marsilya'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Igor Tudor ile problemler yaşayan milli oyuncunun yeni adresi İtalya olabilir.
İtalyan basınındaki haberlerde milli oyuncunun, Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta'ya takas edilebileceği iddiası bulunuyor.
Cengiz Ünder ve Ruslan Malinovsky takas oluyor
Ruslan Malinovskiy'i renklerine katmak isteyen Fransız ekibi Marsilya, Atalanta'ya bu transfer karşılığında Cengiz Ünder'i önerdi.
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan 25 yaşındaki milli oyuncu, geçen sezon Marsilya formasıyla 47 maça çıkarken 13 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Cengiz Ünder, yeni sezonda Marsilya ile iki maçtada sahaya ilk 11'de çıksa da Reims maçında 62. dakikada Brestois maçında ise 46. dakikada oyundan alındı.