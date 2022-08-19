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Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Atalanta yolunda

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Atalanta yolunda

Milli futbolcu Cengiz Ünder için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio, Marsilya ile Atalanta'nın milli futbolcunun takası için görüştüğünü açıkladı.