Milot Rashica ve Mauro Icardi takımda kalmak istiyor

Kayserispor’u 6-0 yenerek şampiyonluk yolunda net bir mesaj veren ve büyük moral bulan Galatasaray’da performanslarıyla dikkat çeken Icardi ve Rashica’dan müjdeli haber geldi.
Kayseri maçında hat-trick yapan ve ligde 12 gol, 7 asistlik bir istatistiğe ulaşan Icardi ile beraber yine bu sezonun flaş isimlerinden Rashica’nın kiralık olarak forma giydikleri sarı-kırmızılı kalmaya kararlı oldukları belirtildi.
Yönetimle görüştüler
Teknik direktör Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile görüşen iki oyuncu da kariyerlerini sarı-kırmızılı takımda sürdürmek istediklerini söyledi. İki futbolcu ile ilgili en önemli durumun, futbolcuların vereceği karar olduğunu düşünen sarı-kırmızılılar bu durumun bonservis pazarlığında ellerini güçlendireceğini planlıyor.
En az 15 milyon euro ödenecek
Galatasaray’ın Icardi’nin bonservisi için PSG’ye 10-12 milyon euro arasında bir rakamı ödemeye hazır olduğu, yine Rashica için ise Norwich City’ye 5-6 milyon euro arasında bir ücret önereceği vurgulandı.
Icardi'nin maaşı yüksek
Ancak Icardi’nin yıllık maaşı, Galatasaray standartlarının üzerinde...
Arjantinli oyuncunun garanti ücretinin bu sezon 6 milyon 750 bin euro olduğu açıklanmıştı. Rashica ise net 1.5 milyon euro kazanıyor. Diğer taraftan sözleşmesinde opsiyon maddesi bulunan Mertens de önümüzdeki sezon Galatasaray forması giymeye devam edecek.