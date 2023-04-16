Milot Rashica ve Mauro Icardi takımda kalmak istiyor Galatasaray’ın parlayan iki yıldızı, Sportif AŞ Başkanvekili ve Teknik Direktör Okan Buruk ile görüşerek, kariyerlerini sarı-kırmızılı takımda sürdürmek istediğini söyledi. Bu iki oyuncunun faturasının en az 15 milyon eurodan başlayacağı öğrenildi.

Kayserispor’u 6-0 yenerek şampiyonluk yolunda net bir mesaj veren ve büyük moral bulan Galatasaray’da performanslarıyla dikkat çeken Icardi ve Rashica’dan müjdeli haber geldi.

Kayseri maçında hat-trick yapan ve ligde 12 gol, 7 asistlik bir istatistiğe ulaşan Icardi ile beraber yine bu sezonun flaş isimlerinden Rashica’nın kiralık olarak forma giydikleri sarı-kırmızılı kalmaya kararlı oldukları belirtildi.

Yönetimle görüştüler

Teknik direktör Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile görüşen iki oyuncu da kariyerlerini sarı-kırmızılı takımda sürdürmek istediklerini söyledi. İki futbolcu ile ilgili en önemli durumun, futbolcuların vereceği karar olduğunu düşünen sarı-kırmızılılar bu durumun bonservis pazarlığında ellerini güçlendireceğini planlıyor.

En az 15 milyon euro ödenecek

Galatasaray’ın Icardi’nin bonservisi için PSG’ye 10-12 milyon euro arasında bir rakamı ödemeye hazır olduğu, yine Rashica için ise Norwich City’ye 5-6 milyon euro arasında bir ücret önereceği vurgulandı.

Icardi'nin maaşı yüksek

Ancak Icardi’nin yıllık maaşı, Galatasaray standartlarının üzerinde...

Arjantinli oyuncunun garanti ücretinin bu sezon 6 milyon 750 bin euro olduğu açıklanmıştı. Rashica ise net 1.5 milyon euro kazanıyor. Diğer taraftan sözleşmesinde opsiyon maddesi bulunan Mertens de önümüzdeki sezon Galatasaray forması giymeye devam edecek.