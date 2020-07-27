Mirin: Beşiktaş'taki durumum belirsiz

Geçtiğimiz sezonu Toulouse'da kiralık olarak geçiren Mirin, Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili konuştu.

Beşiktaş'ın 2019 yılında PSV Eindhoven'dan kadrosuna kattığı Nicolas Isimat Mirin, siyah-beyazlılarda beklenen performansı gösterememesinin ardından geçtiğimiz yaz Toulouse'a kiralanmıştı.

Bu sezon Ligue 2'ye düşen Fransız ekibiyle mukavelesi sona eren ve tekrar Beşiktaş'a dönen Mirin, geleceğiyle ilgili olarak Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.





"BEŞİKTAŞ'TAKİ DURUMUM BELİRSİZ"

Eindhovens Dagblad gazetesinin sorularını yanıtlayan 28 yaşındaki savunmacı, "Beşiktaş'taki durumum belirsiz ama forma şansı bulabilmek için savaşacağım. Bir gün yeniden PSV Eindhoven'a dönmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon yalnızca 16 maçta forma şansı bulabilen Mirin'in Kara Kartal'daki mukavelesi 2022 yazında bitecek.