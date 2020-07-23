Dolar
6.8481
-0.0452%
Euro
7.9351
0.1034%
Altın
1882.17
0.5798%
Borsa
119195.32
0.9446%
G. Altın
413.918
0.3778%
Bitcoin
65060.76
1.1656%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Mitroglou'yu kimse almıyor

    Marsilya, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Kostas Mitroglou'yu satmak için takım arıyor. Ancak son yıllarda düşüşe geçen Yunan golcüye henüz talip çıkmadı.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2020 - 12:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Mitroglou'yu kimse almıyor

    Yarım sezon Galatasaray'da, 1 sezon ise PSV'de kiralık olarak forma giyen Yunan golcü Mitroglou, Marsilya'ya geri döndü.

    Le10Sport'ta yer alan habere göre; Mitroglou'ya kadro planlamasında yer vermeyen teknik direktör Andre-Villas Boas'ın raporu sonrası kulüp başkanı Jacques-Henri Eyraud harekete geçti.

    Mitroglou'nun bonservisle elden çıkarmak isteyen Eyraud, az da olsa gelir elde etmek istiyor.

    Ayrıca, Mitroglou'nun 1.5 milyon euro net maaşı da elden çıkarılacak ve böylece UEFA ile yapılan FFP anlaşmasına da uyum yolunda adım atılacak.

    KİMSE İSTEMİYOR

    Eyraud'nun son günlerde Mitroglou'nu bir kulübe satmak için ekstra mesai harcadığı ancak tek bir olumlu geri dönüşün olmadığı bilgisi verildi.

    Kostas Mitroglou, 2019/20 sezonunda PSV formasıyla 13 lig maçında 262 dakika süre aldı ve 1 gol attı.

    Mitroglou'yu kimse almıyor #1

    Görüş Bildir