Monaco 14 futbolcuyla yollarını ayırdı

Fransız ekibi Monaco, üçü kiralık toplam 14 futbolcunun takımdan gönderildiğini duyurdu.

Koronavirüs sebebiyle tescil edilen Fransa Ligi'nde bu sezon beklentilerin uzağında kalan Monaco'da sözleşmesi biten oyuncularla tekrar anlaşılmayacağı belirlenen isimler duyuruldu.

SLİMANİ DE GÖNDERİLDİ

Monaco kulübünden yapılan açıklamada, aralarında Slimani'nin de bulunduğu 14 futbolcuyla yolların ayrıldığı belirtildi.

Monaco'nun takımdan gönderdiği isimler şu şekilde:

Sözleşmesi sona erenler: Diego Benaglio, Seydou Sy, Moussa Sylla, Safwan Mbae, Nordine Ibouroi, Théo Louis, Owen Maes, Kevin Appin, Jordy Gaspar, Pierre Nguinda, Yannis Ngakoutou.

Kiralık sözleşmeleri bitenler: Islam Slimani, Adrien Silva, Tiemoue Bakayoko

Kırmızı-beyazlı ekip bilindiği gibi sezona oldukça kötü başlamış ve koronavirüs arası verilene kadar düşme potası ile orta sıralar arasında gidip gelmişti.