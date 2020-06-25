Dolar
6.8583
0.0379%
Euro
7.711
-0.0971%
Altın
1764.1
0.1532%
Borsa
114448.91
0%
G. Altın
388.618
0.0934%
Bitcoin
62986.74
-2.7451%
22ºC
İstanbul
Sağanak yağış 22 C

    Monaco 14 futbolcuyla yollarını ayırdı

    Fransız ekibi Monaco, üçü kiralık toplam 14 futbolcunun takımdan gönderildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2020 - 09:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Monaco 14 futbolcuyla yollarını ayırdı #1

    Koronavirüs sebebiyle tescil edilen Fransa Ligi'nde bu sezon beklentilerin uzağında kalan Monaco'da sözleşmesi biten oyuncularla tekrar anlaşılmayacağı belirlenen isimler duyuruldu.

    SLİMANİ DE GÖNDERİLDİ

    Monaco kulübünden yapılan açıklamada, aralarında Slimani'nin de bulunduğu 14 futbolcuyla yolların ayrıldığı belirtildi.

    Monaco'nun takımdan gönderdiği isimler şu şekilde:

    Sözleşmesi sona erenler: Diego Benaglio, Seydou Sy, Moussa Sylla, Safwan Mbae, Nordine Ibouroi, Théo Louis, Owen Maes, Kevin Appin, Jordy Gaspar, Pierre Nguinda, Yannis Ngakoutou.

    Kiralık sözleşmeleri bitenler: Islam Slimani, Adrien Silva, Tiemoue Bakayoko

    Kırmızı-beyazlı ekip bilindiği gibi sezona oldukça kötü başlamış ve koronavirüs arası verilene kadar düşme potası ile orta sıralar arasında gidip gelmişti.

    Monaco 14 futbolcuyla yollarını ayırdı #2

    Görüş Bildir