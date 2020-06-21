Moroziuk, F.Bahçe'ye açık kapı bıraktı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu bilinen Rizesporlu Moroziuk, sarı-lacivertli takıma transferinin şu an için yalnızca bir iddia olduğunu ancak her an her şeyin olabileceğini söyledi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Başkan Ali Koç ve önümüzdeki sezon sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu, kadroya yapılacak takviyeler konusunda araştırmalarına devam ediyorlar.

Sarı-lacivertli takımın transfer listesinde olduğu konuşulan isimlerden biri de, Rizespor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mykolo Moroziuk olduğu biliniyor.

''HER ŞEY MÜMKÜN''

Ukraynalı sağ bek, Fenerbahçe haberleri üzerine ülke basınında Meta-ratings'e konuştu.

Her an her şeyin olabileceğini belirten Moroziuk, "Fenerbahçe iddiaları şimdilik söylenti. Ancak, her şey mümkün. Şu anda yorum yapmayı doğru bulmuyorum." dedi.

Ukraynalı savunmacı, "Kariyerimle ilgili hedeflerim var ama şu an bunları konuşmanın anlamı yok. Zaman bize gerçekleri söyler." diyerek sözlerini noktaladı.

21 MAÇTA FORMA GİYDİ

32 yaşındaki Mykola Moroziuk, Ocak 2019'da önce kiralık, ardından temmuz 2019'da bonservissiz olarak Dinamo Kiev'den Rizespor'a transfer oldu. Deneyimli oyuncu, bu sezon oynadığı 21 lig maçında 1 asist yaptı.