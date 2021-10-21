Mourinho, Marcao'yu istiyor

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, devre arası transfer operasyonlarına hız verdi. Takımın en değerli oyuncularından biri olan Marcao'ya, Jose Mourinho kanca attı.

Süper Lig'de 9 maç sonunda topladığı 17 puanla 6. sırada yer alan Galatasaray'dan transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı savunmacısı Marcao için yeni bir teklif gelebilir.

1996 doğumlu Brezilyalı savunmacı, 2019 yılında Chaves'ten transfer edilmişti. 4 milyon euro ödenen Marcao, sarı-kırmızılıların en kilit futbolcuları arasında.

SAVUNMADA ZAAFİYET YAŞIYOR

Dünyanın en önemli teknik direktörleri arasında yer alan Jose Mourinho, takımına sol ayaklı bir stoper arıyor.

Kadrosunda Gianluca Mancini, Roger Ibanez, Marash Kumbulla, Smalling, Fazio gibi stoperler bulunan Roma, şampiyonluk yarışında kendilerini ileriye taşıyacak bir futbolcu arıyor. İtalya'da 8 maç sonunda topladığı 15 puanla dördüncü sırada yer alan Roma, savunma konusunda zaafiyet yaşıyor.

TEKLİF 8 MİLYON EURO

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio ve Marsilya maçlarında hatasız oynayan Marcao, performansıyla dikkat çekmişti. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde iki maçta da gol yemedi. Brezilyalı savunmacı Marcao, uzun bir aradan sonra oynadığı Lazio maçında da maçın oyuncusu seçilmişti.

İtalyan medyasında çıkan habere göre Roma, Marcao için 8 milyon euro teklif edecek. Galatasaray ile sözleşmesini yeni uzatan Marcao'nun bu teklife ne yanıt vereceği, Galatasaray'ın 8 milyon euroyu kabul edip etmeyeceği ise henüz belli değil.